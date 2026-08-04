Qatar Electricity and Water präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Qatar Electricity and Water hat am 02.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,26 QAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Qatar Electricity and Water 0,340 QAR je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 822,5 Millionen QAR, während im Vorjahreszeitraum 763,8 Millionen QAR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at