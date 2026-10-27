Qatar Electricity and Water: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Qatar Electricity and Water hat am 25.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,41 QAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Qatar Electricity and Water 0,330 QAR je Aktie verdient.

Beim Umsatz wurden 863,7 Millionen QAR gegenüber 843,9 Millionen QAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at