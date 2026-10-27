|
27.10.2026 06:31:29
Qatar Electricity and Water: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Qatar Electricity and Water hat am 25.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,41 QAR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Qatar Electricity and Water 0,330 QAR je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden 863,7 Millionen QAR gegenüber 843,9 Millionen QAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!