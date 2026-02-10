|
Qatar Electricity and Water: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Qatar Electricity and Water äußerte sich am 08.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,31 QAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,210 QAR erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 692,8 Millionen QAR, gegenüber 733,1 Millionen QAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 5,50 Prozent präsentiert.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 1,24 QAR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 QAR je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,98 Milliarden QAR – eine Minderung um 0,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,00 Milliarden QAR eingefahren.
