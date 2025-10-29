Qatar Electricity and Water veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Qatar Electricity and Water präsentierte in der am 26.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 QAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,460 QAR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 843,9 Millionen QAR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 834,4 Millionen QAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at