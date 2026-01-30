Qatar First Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Qatar First Bank hat am 29.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,05 QAR. Im letzten Jahr hatte Qatar First Bank einen Gewinn von 0,030 QAR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 177,5 Millionen QAR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 126,3 Millionen QAR in den Büchern gestanden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,180 QAR gegenüber 0,110 QAR je Aktie im Vorjahr.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 567,67 Millionen QAR, während im Vorjahr 513,42 Millionen QAR ausgewiesen worden waren.

