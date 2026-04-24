Qatar Gas Transport Company gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Qatar Gas Transport Company präsentierte in der am 21.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 QAR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,080 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Qatar Gas Transport Company mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Milliarden QAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 924,4 Millionen QAR erwirtschaftet worden waren, um 13,65 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at