Qatar Gas Transport Company legte Quartalsergebnis vor

Qatar Gas Transport Company hat am 21.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 QAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 QAR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 1,02 Milliarden QAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 964,6 Millionen QAR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at