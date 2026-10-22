Qatar Gas Transport Company präsentierte Quartalsergebnisse

Qatar Gas Transport Company hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 QAR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,080 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Qatar Gas Transport Company mit einem Umsatz von insgesamt 984,6 Millionen QAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Milliarden QAR erwirtschaftet worden waren, um 5,40 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at