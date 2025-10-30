Qatar Gas Transport Company vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Qatar Gas Transport Company hat am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 QAR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,080 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,04 Milliarden QAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 924,5 Millionen QAR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at