Qatar Industrial Manufacturing Company: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Qatar Industrial Manufacturing Company hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 QAR. Im Vorjahresviertel waren 0,060 QAR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,81 Prozent auf 89,2 Millionen QAR. Im Vorjahresviertel hatte Qatar Industrial Manufacturing Company 108,5 Millionen QAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at