28.10.2025 06:31:28
Qatar Industrial Manufacturing Company: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Qatar Industrial Manufacturing Company präsentierte in der am 26.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 QAR. Im Vorjahresviertel waren 0,080 QAR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,64 Prozent auf 108,5 Millionen QAR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 130,1 Millionen QAR gelegen.
