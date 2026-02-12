Qatar Industrial Manufacturing Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Qatar Industrial Manufacturing Company lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,11 QAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,080 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Qatar Industrial Manufacturing Company 162,8 Millionen QAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 124,4 Millionen QAR erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,300 QAR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,320 QAR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Qatar Industrial Manufacturing Company in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 4,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 503,65 Millionen QAR im Vergleich zu 482,74 Millionen QAR im Vorjahr.

