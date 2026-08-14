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14.08.2026 06:31:29
Qatar Insurance Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Qatar Insurance Company präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 QAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 QAR je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz wurden 2,81 Milliarden QAR gegenüber 2,53 Milliarden QAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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