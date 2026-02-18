|
Qatar Insurance Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Qatar Insurance Company ließ sich am 16.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Qatar Insurance Company die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Mit einem EPS von 0,05 QAR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Qatar Insurance Company mit 0,050 QAR je Aktie genauso viel verdiente.
Der Umsatz wurde auf 2,59 Milliarden QAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,44 Milliarden QAR umgesetzt worden waren.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,190 QAR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,170 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 9,88 Milliarden QAR – das entspricht einem Zuwachs von 1,94 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 9,69 Milliarden QAR erwirtschaftet worden.
