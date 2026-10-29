Qatar Insurance Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Qatar Insurance Company hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,03 QAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,050 QAR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,91 Milliarden QAR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Qatar Insurance Company einen Umsatz von 2,77 Milliarden QAR eingefahren.

Redaktion finanzen.at