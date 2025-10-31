Qatar Insurance Company stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Qatar Insurance Company hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 QAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,030 QAR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Qatar Insurance Company im vergangenen Quartal 2,77 Milliarden QAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Qatar Insurance Company 2,40 Milliarden QAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at