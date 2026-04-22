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22.04.2026 06:31:29
Qatar International Islamic Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Qatar International Islamic Bank lud am 20.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 0,24 QAR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,240 QAR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,85 Prozent auf 922,4 Millionen QAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 949,5 Millionen QAR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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