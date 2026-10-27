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27.10.2026 06:31:29
Qatar International Islamic Bank präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Qatar International Islamic Bank hat am 25.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,27 QAR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Qatar International Islamic Bank ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,270 QAR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 986,6 Millionen QAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 993,2 Millionen QAR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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