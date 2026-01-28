28.01.2026 06:31:29

Qatar International Islamic Bank: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Qatar International Islamic Bank lud am 26.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 0,14 QAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Qatar International Islamic Bank 0,130 QAR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 959,6 Millionen QAR – das entspricht einem Minus von 8,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Milliarden QAR in den Büchern gestanden hatten.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,820 QAR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,770 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,85 Milliarden QAR – das entspricht einem Abschlag von 5,26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 4,07 Milliarden QAR erwirtschaftet worden.

