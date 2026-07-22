Qatar International Islamic Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Qatar International Islamic Bank hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 QAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,170 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,29 Prozent auf 929,1 Millionen QAR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 970,8 Millionen QAR gelegen.

Redaktion finanzen.at