Qatar Islamic Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Qatar Islamic Bank hat sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 0,55 QAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Qatar Islamic Bank 0,540 QAR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Qatar Islamic Bank im vergangenen Quartal 3,16 Milliarden QAR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Qatar Islamic Bank 3,14 Milliarden QAR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at