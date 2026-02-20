|
Qatar Islamic Insurance veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Qatar Islamic Insurance hat am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,09 QAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,220 QAR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 137,6 Millionen QAR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 82,3 Millionen QAR umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,02 QAR beziffert. Im Vorjahr hatte Qatar Islamic Insurance 0,960 QAR je Aktie verdient.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 76,09 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 671,04 Millionen QAR umgesetzt, gegenüber 381,07 Millionen QAR im Vorjahr.
