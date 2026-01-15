Qatar National Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Qatar National Bank hat sich am 13.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 QAR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Qatar National Bank ein EPS von 0,410 QAR je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Qatar National Bank 34,82 Milliarden QAR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 35,21 Milliarden QAR umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,74 QAR präsentiert. Im Vorjahr hatte Qatar National Bank ein EPS von 1,69 QAR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 137,13 Milliarden QAR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 133,91 Milliarden QAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at