Qatar National Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Qatar National Bank lud am 08.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,50 QAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,430 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Qatar National Bank mit einem Umsatz von insgesamt 34,22 Milliarden QAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 33,79 Milliarden QAR erwirtschaftet worden waren, um 1,25 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at