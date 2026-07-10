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10.07.2026 06:31:29
Qatar National Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Qatar National Bank äußerte sich am 08.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Qatar National Bank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,44 QAR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,420 QAR je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Qatar National Bank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 35,24 Milliarden QAR im Vergleich zu 33,87 Milliarden QAR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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