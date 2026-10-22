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22.10.2026 06:31:29
Qatar National Cement legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Qatar National Cement gab am 20.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Mit einem EPS von 0,04 QAR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Qatar National Cement mit 0,040 QAR je Aktie genauso viel verdiente.
Beim Umsatz wurden 111,9 Millionen QAR gegenüber 103,1 Millionen QAR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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