12.02.2026 06:31:29
Qatar National Cement: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Qatar National Cement gab am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf 0,03 QAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,040 QAR je Aktie erzielt worden.
Qatar National Cement hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 108,4 Millionen QAR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 106,3 Millionen QAR erwirtschaftet worden waren.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,150 QAR beziffert, während im Vorjahr 0,240 QAR je Aktie in den Büchern standen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,44 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 398,22 Millionen QAR umgesetzt, gegenüber 396,46 Millionen QAR im Vorjahr.
