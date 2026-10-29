|
29.10.2026 06:31:29
Qatar Navigation (Milaha) QSC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Qatar Navigation (Milaha) QSC hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 QAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,340 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 865,1 Millionen QAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 926,6 Millionen QAR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!