Qatar Navigation (Milaha) QSC: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Qatar Navigation (Milaha) QSC hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,37 QAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,340 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 865,1 Millionen QAR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 926,6 Millionen QAR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at