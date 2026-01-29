|
Qatar Navigation (Milaha) QSC stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Qatar Navigation (Milaha) QSC hat am 27.01.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 0,19 QAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,180 QAR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 868,8 Millionen QAR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 708,8 Millionen QAR in den Büchern standen.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,12 QAR gegenüber 0,990 QAR je Aktie im Vorjahr.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Qatar Navigation (Milaha) QSC 3,33 Milliarden QAR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 2,84 Milliarden QAR erwirtschaftet worden.
