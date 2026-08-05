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05.08.2026 06:31:29
Qatar Navigation (Milaha) QSC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Qatar Navigation (Milaha) QSC hat am 03.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,22 QAR, nach 0,260 QAR im Vorjahresvergleich.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 809,1 Millionen QAR – eine Minderung von 2,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 833,7 Millionen QAR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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