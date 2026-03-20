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20.03.2026 06:31:28
Qatar Oman Investment Company: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Qatar Oman Investment Company gab am 17.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,04 QAR. Im Vorjahresquartal hatten -0,320 QAR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,77 Prozent auf 0,6 Millionen QAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,5 Millionen QAR in den Büchern gestanden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,010 QAR gegenüber -0,310 QAR im Vorjahr verkündet.
Auf der Umsatzseite hat Qatar Oman Investment Company im vergangenen Geschäftsjahr 6,47 Millionen QAR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 9,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Qatar Oman Investment Company 7,12 Millionen QAR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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