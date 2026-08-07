Qatari Investors Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Qatari Investors Group hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 QAR, nach 0,030 QAR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 36,43 Prozent auf 101,9 Millionen QAR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 160,3 Millionen QAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at