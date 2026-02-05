Qatari Investors Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Qatari Investors Group hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,04 QAR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,040 QAR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 119,7 Millionen QAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 135,2 Millionen QAR umgesetzt worden waren.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,120 QAR gegenüber 0,130 QAR im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite standen 552,48 Millionen QAR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 501,36 Millionen QAR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at