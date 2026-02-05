|
05.02.2026 06:31:28
Qatari Investors Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Qatari Investors Group hat am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,04 QAR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,040 QAR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 119,7 Millionen QAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 135,2 Millionen QAR umgesetzt worden waren.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,120 QAR gegenüber 0,130 QAR im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite standen 552,48 Millionen QAR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 501,36 Millionen QAR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow fester -- ATX höher -- DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende etwas höher. Der deutsche Leitindex setzt sich in der Gewinnzone fest. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.