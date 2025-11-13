QB Net hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

QB Net ließ sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat QB Net die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 28,74 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte QB Net 26,28 JPY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,81 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte QB Net einen Umsatz von 6,37 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at