QB Net hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 23,37 JPY. Im Vorjahresviertel hatte QB Net 28,74 JPY je Aktie erwirtschaftet.

QB Net hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,19 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at