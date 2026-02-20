Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Kreditversicherungsgeschäft
|
20.02.2026 11:23:38
QBE-Aktie klettert deutlich: Swiss Re mit Übernahme in Australien
Der Zukauf von QBE Insurance Group soll den hauseigenen Direktversicherer für die Industrie stärken, wie der Schweizer Rückversicherer in der Nacht zum Freitag in Zürich mitteilte. Beide Seiten hätten eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.
Mit der Akquisition will die Swiss Re ihr Geschäft in der Kredit- und Kautionsversicherung vor allem in Australien, Neuseeland und dem Vereinigten Königreich ausbauen. Das zu übernehmende Geschäft soll jährliche Einnahmen von etwa 200 Millionen US-Dollar bringen. Der Abschluss des Deals wird in den kommenden Monaten erwartet.
Die QBE-Aktie beendete den Handel in Sydney am Freitag 7,08 Prozent höher bei 21,48 AUD. Die Swiss re-Aktie notiert an der SIX derweil 1,02 Prozent im Plus bei 129,10 Franken.
/stw/mis
ZÜRICH/SYDNEY (dpa-AFX)
