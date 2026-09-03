Qben Infra Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Qben Infra Registered hat am 31.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Qben Infra Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,83 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,490 SEK je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Qben Infra Registered in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 343,9 Millionen SEK im Vergleich zu 309,8 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at