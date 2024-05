qbeyond (ex QSC) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

qbeyond (ex QSC) lud am 13.05.2024 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 EUR gegenüber -0,040 EUR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 47,1 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 46,6 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at