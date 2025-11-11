qbeyond (ex QSC) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

qbeyond (ex QSC) hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,21 Prozent auf 43,6 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 47,0 Millionen EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at