qbeyond (ex QSC) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

qbeyond (ex QSC) hat sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 0,02 EUR. Im letzten Jahr hatte qbeyond (ex QSC) einen Gewinn von -0,010 EUR je Aktie eingefahren.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,88 Prozent auf 48,2 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 51,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,020 EUR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,040 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 182,60 Millionen EUR, gegenüber 192,59 Millionen EUR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 5,19 Prozent präsentiert.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,010 EUR je Aktie sowie einen Umsatz von 184,10 Millionen EUR belaufen.

Redaktion finanzen.at