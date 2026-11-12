qbeyond stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

qbeyond hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat qbeyond in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,08 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 43,2 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 43,6 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at