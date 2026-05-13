qbeyond: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

qbeyond präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Umsatz wurde auf 42,8 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 46,4 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at