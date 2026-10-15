QBNK: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

QBNK hat am 13.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,06 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,140 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat QBNK mit einem Umsatz von insgesamt 9,9 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,2 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 2,75 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at