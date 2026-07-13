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13.07.2026 06:31:29
QBNK präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
QBNK hat am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,030 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 10,5 Millionen SEK beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,5 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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