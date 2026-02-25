QBNK zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

QBNK gab am 23.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,09 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 SEK je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat QBNK in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,21 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,0 Millionen SEK im Vergleich zu 9,9 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,020 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,100 SEK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat QBNK im vergangenen Geschäftsjahr 41,24 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte QBNK 40,02 Millionen SEK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at