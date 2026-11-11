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11.11.2026 06:31:29
Qbrick Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Qbrick Registered hat am 08.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Qbrick Registered ein EPS von -0,040 SEK in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 6,6 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,1 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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