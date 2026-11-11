Qbrick Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Qbrick Registered hat am 08.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Qbrick Registered ein EPS von -0,040 SEK in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 6,6 Millionen SEK beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,1 Millionen SEK umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at