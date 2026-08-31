Qbrick Registered stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Qbrick Registered hat am 28.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 SEK gegenüber -0,030 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,57 Prozent auf 6,4 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel hatte Qbrick Registered 7,8 Millionen SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at