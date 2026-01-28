QCR Holdings Aktie
WKN: 908962 / ISIN: US74727A1043
|
28.01.2026 03:08:19
QCR Holdings Inc. Q4 Profit Advances
(RTTNews) - QCR Holdings Inc. (QCRH) released earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $35.66 million, or $2.12 per share. This compares with $30.23 million, or $1.77 per share, last year.
Excluding items, QCR Holdings Inc. reported adjusted earnings of $37.30 million or $2.21 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 4.8% to $127.49 million from $121.64 million last year.
QCR Holdings Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $35.66 Mln. vs. $30.23 Mln. last year. -EPS: $2.12 vs. $1.77 last year. -Revenue: $127.49 Mln vs. $121.64 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
