QCR präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

QCR hat am 22.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,19 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte QCR ein EPS von 1,71 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 142,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 149,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at