QCR: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

QCR ließ sich am 20.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat QCR die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 2,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei QCR noch ein Gewinn pro Aktie von 2,16 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 161,3 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 151,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at